Green Economy, in arrivo 4,2 milioni di euro a tre comuni calabresi

La manifestazione d’interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di logistica urbana, in attuazione dell’obiettivo specifico previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, è stato completato con l’attribuzione di complessivi 4,2 milioni di euro ai comuni di Rende, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Sono previsti interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree urbane e a vocazione turistica e misure per l’efficientamento nella distribuzione delle merci.

“La Giunta regionale – afferma il presidente della Regione Mario Oliverio- crede alla green economy e la pratica concretamente con i fatti, e non con gli annunci. L’ambiente pervade tutta la programmazione regionale e gli strumenti di programmazione promossi nei trasporti, pianificazione urbanistica, rifiuti e depurazione e le scelte corrispondono a questa priorità. Per questo, nei prossimi giorni la Regione Calabria, dopo la sottoscrizione delle Convenzione con i Comuni aggiudicatari dell’attuale manifestazione d’interesse -conclude Oliverio- promuoverà un convegno con sindaci e esperti internazionali per incentivare l’interesse e aumentare le conoscenze sulla City Logistics e, contemporaneamente, valuterà la riproposizione di una nuova procedura per la utilizzazione e l’implementazione di risorse residue”.