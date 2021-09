Green pass, Bonetti a Reggio: 'Strumento di libertà. Non possiamo chiudere di nuovo'

Green pass, è questo l'argomento saliente dell'agenda politica nazionale. Un tema che, nonostante il passare del tempo, continua a dividere, non solo i partiti, ma anche i cittadini. Il Ministro Elena Bonetti, delegato alle pari opportunità ed alla famiglia, in visita questo pomeriggio a Reggio Calabria, ha espresso il suo pensiero sui cambiamenti che dovrebbero essere apportati dall'esecutivo nei prossimi giorni.

"È uno strumento di libertà - ha detto il Ministro alla stampa a margine di uno degli appuntamenti previsti per la tappa reggina. Libertà propria e altrui. Dobbiamo ripartire in sicurezza ed è già stata dimostrato la validità di questo strumento che ci ha permesso, ad esempio, di riaprire le scuole e di farlo in presenza e sosterrà anche il mondo del lavoro e della cultura".