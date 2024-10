Grotte di Tremusa, volontari del GEA al lavoro per la riqualificazione – FOTO

Terminata l’emergenza Coronavirus riprendono le attività, non più solamente virtuali, del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

Dotati di mascherina, rispettando le disposizioni legislative, i volontari del GEA (Gruppo Ecologico Ambientale) della Fiamma Tricolore si sono ritrovati ieri a Melia di Scilla (Rc) presso il famoso sito delle “Grotte di Tremusa” per attuare la riqualificazione del sito e consegnarlo nuovamente nella disponibilità di turisti e visitatori.

Promotore dell’iniziativa il responsabile del gruppo ecologico della Fiamma Antonio Giordano che ha coordinato i lavori dei volontari che hanno provveduto alla raccolta dei rifiuti e della vegetazione facendo molta attenzione a non intaccare il delicato sito geologico dove è possibile ammirare le meravigliose grotte e vedere affiorare fossili di epoche passate.

Per Giordano infatti:

“Alla luce dell’emergenza sanitaria appena passata e considerato che il turismo quest’anno sarà pressochè di prossimità o comunque un turismo di “nazionali” è necessario che attività come questa si moltiplichino e si proceda al recupero dei tantissimi monumenti e/o luoghi di interesse storico che insistono nella nostra regione. Un’idea lanciata dai GEA – continua il responsabile Giordano – è stata proprio quella di catalogare siti come quello delle Grotte di Tremusa e tantissimi altri siti in modo da farne una guida da distribuire ai turisti”.

“In tal modo, se le istituzioni e/o le associazioni si attivassero, si potrebbe creare una importante offerta di lavoro per guide e attività locali. Alla luce di ciò è pertanto necessario – conclude – che tali luoghi si possano rendere e mantenere presentabili ai visitatori”.