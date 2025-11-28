Incidente al porticciolo di Villa, arrivano i rinforzi per il recupero della gru ribaltata – FOTO

Proseguono le operazioni al porticciolo turistico di Villa San Giovanni, dove questa mattina una gru privata si è ribaltata durante il sollevamento di alcuni massi destinati ai frangiflutti. Il mezzo era finito in bilico, con il braccio immerso nello specchio d’acqua, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dell’autogru arrivata dalla sede centrale. Nessun ferito.

La situazione si è evoluta con l’arrivo sul posto di una chiatta dotata di gru, necessaria per sollevare la parte del mezzo rimasta in acqua.

In acqua sono presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nell’imbracatura del mezzo per permettere il recupero in sicurezza. A coordinare la fase finale c’è anche la gru dei vigili del fuoco, che avrà il compito di adagiare il mezzo sulla banchina una volta riportato in superficie.