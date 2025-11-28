Villa San Giovanni, incidente al porticciolo turistico: gru si ribalta, intervento dei VVF – FOTO
Il mezzo stava sollevando alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti
28 Novembre 2025 - 11:40 | Comunicato Stampa
Intorno alle 11:15 di questa mattina, durante le operazioni di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, una gru privata si è ribaltata al porticciolo turistico di Villa San Giovanni.
Il mezzo, finito in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale.
Fortunatamente non si registrano feriti.