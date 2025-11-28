City Now

Villa San Giovanni, incidente al porticciolo turistico: gru si ribalta, intervento dei VVF – FOTO

Il mezzo stava sollevando alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti

28 Novembre 2025 - 11:40 | Comunicato Stampa

incidente gru villa san giovanni ()

Intorno alle 11:15 di questa mattina, durante le operazioni di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, una gru privata si è ribaltata al porticciolo turistico di Villa San Giovanni.

incidente gru villa san giovanni ()

Il mezzo, finito in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale.

Fortunatamente non si registrano feriti.

incidente gru villa san giovanni ()

