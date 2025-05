Gruppo Red su Archi – Ortì: “Massimo impegno per sicurezza e pulizia dell’intera zona”

Il Gruppo Red, insieme all’assessore Filippo Burrone, pianifica attività di pulizia e sostenibilità ambientale per la zona Archi-Ortì

“Accogliamo con estremo interesse e massimo impegno le richieste, giunte da più parti, in riferimento alla strada Archi-Ortì ed alla necessità rappresentata di interventi imminenti e radicali sia per la sicurezza stradale che per sfalcio e pulizia cunette” queste le dichiarazioni del Gruppo Consiliare R.E.D.

Valorizzazione dell’arteria stradale

“Siamo consapevoli – dichiarano Carmelo Versace ed Antonino Castorina – dell’importanza di un’arteria stradale che consente di andare dal mare alla montagna in pochi minuti ed abbiamo posto all’attenzione dell’intera amministrazione una necessità di interesse pubblico che sentiamo nostra nella logica di valorizzare e rendere sicuri i luoghi simbolo della nostra città”.

Piano organico di pulizia e sostenibilità ambientale

“In questi mesi – chiudono i consiglieri di RED – insieme all’assessore Filippo Burrone stiamo lavorando ad un piano organico di pulizia che ci porti ad essere pronti per la stagione estiva e che comprenda anche tutte le attività di sostenibilità ambientale connesse alle zone che potranno diventare attrattive per la nostra città”.