Bentornati a #InsideTheBook! Come ci si sente al 24 di settembre? Si lo so, magari, se fossimo per esempio in pieno luglio, a fantasticare sull’estate imminente e su tutta la scia di promesse che si porta sempre dietro, probabilmente avremmo tutti una faccia migliore, magari anche un colorito più decente, una tonalità che urla: “presto sarò abbronzata e felice” invece di “Casper il fantasma è qui”.

Quindi, cari lettori, se vi sentite con l’acqua alla gola e il motivo non è che vi trovate a mare, in una delle nostre invidiate spiagge a fare un bel bagno domenicale, sappiate che sto per lanciarvi un salvagente a forma di libro! Siete pronti? Guida astrologica per cuori infranti di Silvia Zucca, vi impedirà di affogare, di essere pessimisti, di sentirvi i più sfigati del pianeta terra!

Alice Bassi, la protagonista

Perché scoprirete che la più sfortunata a livello planetario è lei, Alice Bassi, protagonista del nostro romanzo. Alice ha superato i trenta, ha un lavoro promettente in una piccola rete televisiva milanese, anche se non si impegna particolarmente per lanciare la sua carriera, almeno non subito. Il suo motto sembra essere “se non fai nulla non sbagli nulla”, ma in realtà lei è assolutamente attiva e coinvolta in ogni rocambolesca situazione, che si tratti di lavoro, amicizia o amore.

Leggendo, noterete che il suo personaggio è molto contraddittorio, vive come se sfuggisse costantemente da se stessa nutrendo il bisogno impellente di ritrovarsi, un bel dilemma! Nonostante sia arguta, ironica, intelligente e grintosa, una serie sconfinata di casi umani che hanno parcheggiato per qualche tempo nella sua vita, l’hanno indotta a rimpicciolirsi, perdere stima di sé e aumentare le sue insicurezze.

Gli ex e il dilemma di Alice

Alice si racconta ogni giorno una serie di assurdità che contemplano, tutte, la sua inadeguatezza. Inoltre, vanta una sfilza di ex degna di una lista da destinare al migliore degli psicanalisti! Vediamo, c’è Giorgio, il riccone sposato di cui è stata l’amante (a sua insaputa), Carlo, con la sindrome dell’organizzazione acuta a livelli di psicopatia disfunzionale, piuttosto preoccupante!

Immaginate di vivere con una persona che ripone il cibo in ordine alfabetico per scompartimenti (biscotti, burro, bicarbonato, bacon, tutte le B vanno insieme) e mette incinta la vostra amica nonché collega di lavoro.

Già, gravidanza batte sicuramente ordine maniacale! Alejandro, il tipo caliente dallo spagnolo travolgente, che poi si scopre che di travolgente ha solo quello! Ma gli ex nati sotto un cielo di ostilità, infedeltà ed egoismo non sono l’unica dotazione che la vita le ha concesso, la nostra protagonista ha anche due genitori affettuosi, Paola, un’amica meravigliosa che le guarda le spalle e Tiziano, detto “Tio”. Lui sbuca del tutto inaspettato nella vita di Alice, ma la loro amicizia è decisamente baciata dalla stelle! Premuroso, empatico, Tio è un conduttore/attore con una passione viscerale per l’astrologia. Secondo lui infatti, basterebbe affidarsi completamente alle stelle per portare avanti uno stile di vita più sano. Basta consultare l’oroscopo e conoscere l’influenza dei pianeti su la tua persona e il mondo circostante e il gioco è fatto! Se per esempio siete della Bilancia, a quanto pare dovete tenervi alla larga dai Gemelli e dal Sagittario! Smettetela di storcere il naso, tanto lo so che lo guardate tutti l’oroscopo!Negare non servirà, è un po’ come quel detto che dice che, anche chi crede nel destino, in fondo, guarda sempre la strada prima di attraversare!

L’astrologia nella vita di Alice

La vita di Alice prosegue ordinaria, per quanto questo termine le si possa accostare, essendo Bilancia è sempre alla ricerca di stabilità e i cambiamenti la mandano in tilt (almeno così dice Tio), beh forse il fatto che si avvicini ai quaranta e sogni di incontrare finalmente l’uomo giusto e mettere su famiglia, è più credibile, ma ipotizziamo per un attimo che sia il suo zodiaco a tessere le fila, e ipotizziamo che le stelle hanno deciso di darle un bel po’ di filo da torcere, cosa succede in questi casi?

Davide Nardi, ecco cosa succede. Il mietitore di anime assunto dalla sua rete televisiva per tagliare un po’ di teste. Alice non ha mai brillato nel suo lavoro, sente come se fosse appena iniziato il conto alla rovescia. Senza un uomo e senza un lavoro in un colpo solo? Vedremo… anche perché il nuovo acquisto del suo capo avrà anche un compito ingrato ma è affascinante!

Tra i due scatta subito qualcosa, un’attrazione che le stelle sconsigliano caldamente! Basterà una mancata affinità astrale a metterla in guardia? Dopotutto ha già provato a frequentare uomini dal segno zodiacale compatibile al suo, ascendente compreso, ed è stato un fiasco! Non siate prevenuti! Già vi sento mentre sentenziate che si tratta sicuramente dell’ennesima barbosa storia d’amore, strappalacrime magari… e invece no! Cioè probabilmente qualche lacrima scapperà ma per le risate!

Il giudizio sul romanzo

L’autrice è riuscita ha creare un personaggio divertente, audace e in continua evoluzione,nonostante sembri non imparare mai dai suoi buffi errori, praticamente è come Bridget Jones ma strafatta di steroidid’ironia! Se Bridget ci ha fatto divertire e sognare tra le vie di Londra, le doti descrittive e narrative di Silvia Zucca, mi hanno perfino fatto ricredere su Milano, magari non è poi un posto così tetro e angusto come vogliono farci credere.

Nel corso del romanzo riceveremo anche noi i consigli di Tio, e le strigliate di Paola:

“Alice, basta coi problematici, gli indecisi, i bambini di quarant’anni, le sanguisughe e i manipolatori. Te l’ho già detto, devi volerti bene, altrimenti continuerai a elemosinare briciole d’attenzione, senza sentirti degna di avere quello che invece ti spetta davvero, l’amore.” Alice ci porterà in giro su un’altalena di emozioni, è destinata a vivere le circostanze più bislacche, incontrerà uomini che non potremmo certo classificare sotto la dicitura di “cavalieri moderni”, ma che importa? Il lieto fine migliore lo avremo sempre con noi stesse, quando guardandoci allo specchio vedremo donne forti, indipendenti, capaci di prenderci cura di noi a prescindere da tutto e tutti, espedienti astrologici compresi:

“Ma non sarebbe peggio se mi accorgessi, chessò, tra venti o trent’anni, di non aver combinato niente da sola? Di non aver mai avuto il coraggio? Di non aver mai preso delle decisioni lasciando che altri, sempre altri, le prendessero per me?”

Che sia stato un bene o no per lei, gettarsi in questo studio forsennato dell’astrologia per poter districare tutti i nodi della sua vita, è il caso di dire che il fine giustifica i mezzi! E poi chi vogliamo prendere in giro? All’amore non importa in che mese sei nato, se Plutone era o no vittima di una qualche influenza lunare il giorno della tua nascita, se volete alzare gli occhi al cielo fatelo! Ma solo per godere di un firmamento puntellato di sogni che aspettano solo un po’ del vostro coraggio per essere realizzati:

“Nessuno è nato sotto una cattiva stella, ci sono semmai uomini che guardano male il cielo.” (Dalai Lama)

Capito Fox? Non ci fai paura!

A chi ha voglia di ridere di gusto e a chi ha bisogno di una buona dose di autostima! Care donne, siate il principe azzurro della vostra favola, portatevi in salvo! E ricordate, se siete del Leone o del Cancro siete anche avvantaggiate!

Buona lettura!