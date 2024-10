(Gus)tavo Tolotti, la bandiera neroarancio che sventola ancora

Gustavo Tolotti ai microfoni di CityNow Sport, a tu per tu con la storia del basket reggino, gigante buono, dal sorriso distinto e che trasmette positività a prescindere dei periodi che si sono affrontanti nel tempo.

La sua idea di basket, è del gioco collettivo è la squadra che vince, tutti devono contribuire ad una mission comune:

“Ai tempi in cui vestivo la canotta della Viola Reggio Calabria, si respirava aria di basket ovunque, dal palazzetto, ai pub, al corso Garibaldi, dove tutt’ora mi devo fermare ogni dieci metri in quanto vengo riconosciuto come allora”.