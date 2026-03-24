Villa Arangea, il gelato artigianale è tornato: la stagione più dolce riparte con 24 gusti

Le giornate si allungano e l’aria, via via più mite invita ad uscire e trascorrere più tempo all’aperto.

A Reggio Calabria, quel momento ha anche un profumo preciso, quello del gelato artigianale di Villa Arangea, tornato protagonista dal 21 marzo con una nuova stagione fatta di gusto, freschezza e lavorazioni quotidiane.

La primavera riparte così: con una vetrina piena di colori, consistenze cremose e sapori pensati per accompagnare le giornate. Ogni giorno vengono prodotti 24 gusti freschi, in un equilibrio continuo tra grandi classici, specialità amate e nuove proposte pronte a incuriosire.

Il gelato di Villa Arangea, un rito quotidiano

Da Villa Arangea il gelato non è un prodotto qualsiasi. È un rito quotidiano, fatto di attenzione, tecnica e materie prime scelte con cura. Accanto ai gusti serviti in cono o coppetta, il laboratorio propone anche gelati mignon, torte gelato, zuccotti al pistacchio e tronchetti, pensati per chi cerca un dessert fresco, elegante e artigianale.

Tra i gusti che continuano a distinguersi c’è il già apprezzato Dubai Chocolate, diventato uno dei punti di forza della produzione. Un gusto che ha saputo conquistare per intensità e originalità, e che continua a richiamare curiosi e appassionati. Ma la stagione è appena iniziata e dal laboratorio fanno sapere che nelle prossime settimane arriveranno nuove proposte, pronte a dare ancora più carattere alla vetrina.

Dal latte fresco alla mantecazione: l’arte del maestro gelatiere

Dietro ogni vaschetta c’è un lavoro preciso, che parte da una materia prima fondamentale: il latte fresco, insieme alla panna estratta dal latte di mucche. Niente grassi idrogenati, solo ingredienti selezionati e una lavorazione che punta alla qualità in ogni fase.

“Si parte con la pastorizzazione della base di latte e successivamente con l’omogeneizzazione – racconta Maurizio, il maestro gelatiere di Villa Arangea. È un procedimento fondamentale, perché stabilizza il prodotto ed esalta i sapori. Dopo si passa al dosaggio dei vari gusti ed alla mantecazione. Infine il gelato viene abbattuto a -35 gradi, per ragioni tecniche e di sicurezza alimentare”.

Parole che raccontano bene quanto, dietro la semplicità apparente di un cono, ci sia in realtà un mondo fatto di equilibrio, esperienza e sensibilità. Perché un buon gelato artigianale nasce sì dalla qualità delle materie prime, ma prende davvero forma nella mano di chi sa dosare, mixare e rispettare ogni fase della lavorazione, nel pieno rispetto delle procedure HACCP.

Tradizione, freschezza e voglia di bella stagione

Il ritorno del gelato coincide anche con quella voglia di leggerezza che accompagna i mesi primaverili. Ecco perché, accanto alla produzione artigianale, Villa Arangea rilancia anche le sue granite di frutta fresca e al caffè, da gustare da sole oppure con panna, per una pausa che sa già d’estate.

E per chi ama i grandi classici del Sud, non manca uno degli abbinamenti più amati: granita e brioche con il tuppo, soffice, profumata, pronta a trasformare una semplice sosta in un piccolo momento di piacere.

Il sapore delle cose fatte bene

Il gelato di Villa Arangea racconta una filosofia chiara: partire da antiche ricette, scegliere materie prime di qualità, valorizzare il latte fresco e aprirsi, quando serve, anche a moderne contaminazioni. È questa la strada scelta dal laboratorio reggino, dove la tradizione non resta ferma, ma continua ad evolversi senza perdere la propria identità.

E così, tra una coppetta condivisa, una torta gelato da portare in tavola o una granita gustata al volo, la nuova stagione entra nel vivo con il sapore delle cose fatte bene. Quelle che si riconoscono subito, già dal primo assaggio.

La dolcezza arriva anche a casa

E per chi preferisce gustare il gelato comodamente a casa, Villa Arangea propone anche una formula pensata per unire praticità e convenienza: la Promo World Cup 2026. 1 kg di gelato artigianale e 3 brioches a 25 euro, con consegna a domicilio inclusa.

Un modo semplice per portare sulla propria tavola tutta la freschezza di Villa Arangea, senza rinunciare alla qualità e al piacere di un momento da condividere.