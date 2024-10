Il gusto di gelato “Italico” è un tormentone e Reggio Calabria contamina il Brasile

Continua la febbre di ITALICO e il pluripremiato “maestro del brivido” Palmiro Bruschi in Brasile ha addirittura prodotto la ricotta artigianalmente in loco per poter realizzare il famoso gelato. Assistito dai colleghi Vitor Orsi Gelato Borelli ,Bauru Thiago Belucca Quevedo Gelateria Di Famiglia,Roberto Faletti Gelateria Officina del Gelato Rio de Janeiro, Eduardo Borelli Gelato Borelli ha realizzato” il gelato che spacca ma unisce.” Tantissima la voglia diffondere il messaggio dell’ormai celebre preparazione sottolineando i valori di unione fratellanza e confronto necessari per uno sviluppo comune .