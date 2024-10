Hospice e Aeroporto, Cannizzaro: “Reggio finalmente può sorridere”

Hospice e Aeroporto, arrivano due buone notizie per Reggio Calabria. Le parole dell'On. Francesco Cannizzaro, in prima linea nelle battaglie

Doppio sorriso. Nel giro di poche ore, sono arrivate due buone notizie per Reggio Calabria. L’emergenza più stringente riguardava l’Hospice, struttura di importanza fondamentale per la città che rischiava di chiudere.

Da Catanzaro è arriva la fumata bianca. La struttura ospedaliera gestita da 13 anni dalla Fondazione‘Via delle Stelle‘ proseguirà ancora per tutto il 2019 sotto la stessa gestione. Sospiro di sollievo per le tante famiglie coinvolte e per i dipendenti della Fondazione, in queste ore preoccupati per il proprio futuro e quello dell’Hospice.

LEGGI ANCHE

Notizia positiva anche per l’Aeroporto dello Stretto. Per lo scalo reggino è arrivata la definitiva approvazione, da parte del CIPE (nell’ambito del piano operativo Infrastrutture) dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria per una cifra di 25 milioni.

LEGGI ANCHE

Chi ha condotto in prima persone le due battaglie (nel caso dell’Aeroporto firmando l’emendamento e nel caso dell’Hospice presentando un’interpellanza urgente alla Camera) è l’On. Francesco Cannizzaro.

Il deputato di Forza Italia, in entrambi i casi, aveva anticipato come sia per l’Hospice che per l’Aeroporto dello Stretto si sarebbe giunti ad una conclusione positiva.

Logico quindi chiedere oggi un parere dopo l’arrivo della doppia buona notizia.

“Per l’Hospice, grazie anche al supporto del Governo, si è andati nella giusta direzione. Serviva pagare le spettanze e firmare il contratto. In questo modo si dà continuità alla fondazione, ai dipendenti e al servizio. Adesso bisogna pensare al futuro di questa fondamentale struttura. C’è soddisfazione per la notizia odierna ma questo non basta. Bisogna già pensare al futuro -sottolinea Cannizzaro ai microfoni di CityNow- assicurandosi che l’Hospice non riviva più quanto accaduto in questi ultimi mesi”.

In riferimento all’Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro annuncia i prossimi passi.

“Oggi è arrivata l’ennesima conferma di quanto avevamo detto nelle scorse settimane. Il Cipe ha ratificato definitivamente un provvedimento di notevole importanza per lo scalo reggino.

Nei prossimi giorni -anticipa il deputato reggino- verranno illustrati nel dettaglio gli interventi attraverso una conferenza stampa. Adesso si può concretamente pensare al rilancio dell’Aeroporto dello Stretto”.