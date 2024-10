Hospice on the Road, Gatto: “Anche i motociclisti reggini tifano per la Fondazione ‘Via delle Stelle’- FOTO

“E’ ovvio che non c’è alcun legame tra Hospice e moto ma quest’associazione e questo legame non può che far piacere – spiega il dott. Vincenzo Trapani Lombardo – Un binomio originale che dimostra come la città, a tutto campo, risponde alle esigenze della struttura di Via delle Camelie”.

Non può che essere soddisfatto il presidente della Fondazione ‘Via delle Stelle’ che gestisce l’Hospice di Reggio Calabria da oltre dieci anni per l’importante evento in programma domenica 5 gennaio a partire dalle ore 10:00. Un motoraduno itinerante che partirà da piazza Castello, attraverserà la città, e si concluderà in piazza Duomo.

“Tra gli eventi natalizi, l’Hospice on the road assume una connotazione particolare con un profondo significato di solidarietà e beneficenza – spiega l’assessore comunale Irene Calabrò – Come amministrazione abbiamo ben recepito la volontà delle associazioni che hanno formato il calendario delle iniziative benefiche e abbiamo sostenuto sempre questo tipo di iniziative che hanno come in questo caso anche un risvolto culturale”.

Il motoraduno infatti partirà proprio dal Castello Aragonese per poi fermarsi a piazza Duomo per la benedizione dei caschi animando le vie cittadine per l’intera mattinata fino a piazza Italia.

“L’aspetto sociale è per noi motociclisti essenziale e insieme a tutti i motoclub di Reggio Calabria e provincia abbiamo organizzato il motoraduno ‘sociale’ – spiega Saverio Gatto, organizzatore dell’evento – Abbiamo deciso di contribuire alla causa dell’Hospice perchè una struttura così importante per la città non può vivere momenti di forte difficoltà. Anche noi motociclisti tifiamo Hospice”.