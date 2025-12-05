Stasera appuntamento all’Hostaria dei Campi con il “Ciccio Mandaglio Show’

Musica, divertimento e la buona cucina del noto locale reggino. E' consigliata la prenotazione

Oggi venerdì 5 dicembre, alle 20.30, l’Hostaria dei Campi apre le porte a una serata speciale con il “Ciccio Mandaglio Show – Hardcoro” – A.D. Filippo Canale.

Un mix di musica, intrattenimento, partecipazione e il solito buon cibo del noto locale reggino, pensato per un pubblico che ha voglia di staccare e godersi un appuntamento leggero ma curato. Prenotazioni fino a esaurimento posti, motivo in più per muoversi con anticipo.

La serata, realizzata anche con il sostegno di Pelligra Superottica, offre un’occasione per vivere l’Hostaria dei Campi in una veste diversa dal solito, con l’aggiunta di una divertente iniziativa: il pubblico potrà partecipare a un concorso collegato al teatro dell’Officina dell’Arte, partner culturale dell’evento.

Per chi desidera prenotare un tavolo e vivere in prima persona questa esperienza, è possibile farlo chiamando lo 0965.324003