L’Hostaria dei Campi, tra i sapori del mare e il profumo della storica pizza

L’Hostaria dei Campi offre un’esperienza gastronomica che conquista anche i palati più esigenti. Lo storico locale non smette di stupire i suoi ospiti con un’offerta di piatti che sanno trasformare ogni pasto in un momento indimenticabile.

Un menu che celebra il mare e la tradizione

La cucina dell’Hostaria dei Campi è un viaggio tra i sapori del mare, con piatti che esaltano la freschezza degli ingredienti e la creatività dello chef. Impossibile non lasciarsi tentare dalle celebri linguine cozze e vongole, che hanno guadagnato la fama di essere le migliori della città. Per chi cerca qualcosa di più leggero ma altrettanto gustoso, la tartare di tonno agli agrumi e gli involtini di spada sono scelte perfette, che uniscono delicatezza e sapore in modo impeccabile.

Il connubio perfetto di terra e mare

Per i palati più curiosi, la frittura terra-mare al tagliere è un’esperienza da non perdere. Un mix unico di sapori arricchito da verdure in tempura e le tipiche polpette e arancini, già ben noti tra gli affezionati frequentatori del locale. Ogni boccone è un’esplosione di gusto, un perfetto equilibrio tra la croccantezza della tempura e la morbidezza delle polpette.

La pizza: un capolavoro sottile e croccante

Non può mancare la pizza, che all’Hostaria dei Campi è una vera e propria arte. Sottile, croccante e leggera, è perfetta anche nelle serate estive più calde. La versione al pesce spada, con pomodorini, melanzane, olive e basilico, è una vera sorpresa per il palato, un’esplosione di sapori mediterranei che conquisterà anche i più scettici.

Stare bene, mangiando bene

L’Hostaria dei Campi è più di un ristorante: è un luogo dove il buon cibo e il benessere si incontrano. Un posto dove ogni dettaglio è curato con amore, per garantire a ogni ospite un’esperienza culinaria indimenticabile. Prenota il tuo tavolo e lasciati coccolare dalla cucina e dall’atmosfera unica dell’Hostaria dei Campi, al fresco dell’aria condizionata o all’aperto in pedana.

Per prenotazioni, chiama dalle ore 17:30 allo 0965.324003