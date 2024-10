Reggio, è caccia agli ‘Hotel Covid’: le precisazioni del Saline Resort

Hotel Covid, un’altra delle tante cose di cui Reggio e la Calabria sono sprovviste.

Dopo la dichiarazione di “zona rossa” tutta la Regione dovrà mettersi in modo per uscirne il prima possibile. Il termine minimo imposto dal Governo nazionale è quello di “14 giorni di stabilità”, ma non si sa esattamente quanti ce ne vorranno per risolvere i disastri sanitari che hanno portato la regione meridionale fin qui.

Secondo i gestori di una struttura alberghiera in provincia di Reggio Calabria, in queste ore, circola la notizia che si cercano strutture per i pazienti meno gravi ma che, comunque, hanno bisogno di cure e che il Comune di Reggio Calabria nella persona del vice sindaco Tonino Perna, abbia ipotizzato la possibilità di utilizzare il Resort Hotel di Saline Ioniche quale hotel Covid.

La proprietà ha voluto precisare quanto segue:

“Attualmente, non è stato formalizzato nessun accordo né vi è stata la richiesta di disporre alcune camere dell’albergo da utilizzare per l’isolamento di pazienti positivi in via di guarigione. Vista l’evoluzione preoccupante dell’epidemia da Covid-19, serve prendere provvedimenti straordinari, previsti dalla legge e, come hanno fatto altre Regioni d’Italia, si possono stipulare contratti di locazione con strutture alberghiere private per ospitare persone in quarantena ed alleggerire la pressione sugli ospedali.

Un’idea sicuramente lodevole per non sovraccaricare anche il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e per consentire a chi non ha modo di fare la quarantena al proprio domicilio di farla in una struttura sicura. Probabilmente, qualcuno ha valutato che il Resort Hotel abbia i requisiti giusti per essere un Covid hotel selezionandolo per ospitare le persone contagiate ma, ad oggi, non è stata ancora formalizzata alcuna trattativa tra Ente Comunale e struttura alberghiera”.