Reggio, Hotel Miramare: buona la terza? Nuova asta con prezzo ribassato

l Comune di Reggio Calabria torna a mettere in vendita l’Albergo Miramare, immobile comunale in via Fata Morgana 1. Si tratta del terzo esperimento d’asta. Stavolta il prezzo a base d’asta scende ulteriormente: è ridotto di un quinto rispetto al secondo tentativo, come indicato nell’avviso.

L’asta è fissata per giovedì 19 marzo 2026, alle ore 10:00, negli uffici del Settore Patrimonio del Comune, in via Michele Barillaro s.n.c. – Palazzo Ce.Dir., Torre 4, Piano 1°.

Il prezzo: base sotto 8,9 milioni

Nel disciplinare pubblicato dal Comune, il prezzo a base d’asta è fissato a:

€ 8.892.885,152 (ridotto di 1/5 rispetto al secondo esperimento)

Il metodo previsto è quello delle offerte segrete, da confrontare con la base indicata.

Cauzione e scadenza per presentare le offerte

Per partecipare serve una cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta:

€ 889.288,5152

C’è anche un termine preciso per consegnare la documentazione:

entro il 13 marzo 2026, ore 12:00

Gli atti richiamati nell’avviso

L’avviso e il disciplinare d’asta risultano approvati con Determina dirigenziale n. 521 del 05-02-2026, pubblicata all’Albo Pretorio con pubblicazione n. 762/2026. Il procedimento si inserisce nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, modificato e integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2025 (piano già approvato con delibera n. 7 del 18 marzo 2025).

Per i dettagli completi, il Comune consiglia di consultare l’avviso integrale e gli allegati del disciplinare.