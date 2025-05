Hotel Miramare verso la riapertura? Un piccolo segnale fa ben sperare i reggini

L’Hotel Miramare torna (finalmente) sotto i riflettori. Per la struttura, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il turismo locale, e che ha attraversato diverse vicissitudini, anche di natura giudiziaria, che ne hanno impedito l’operatività, sembra muoversi qualcosa.

Oggi, secondo quanto raccolto da CityNow, si è svolto un sopralluogo conoscitivo alla presenza di soggetti interessati alla riapertura – e non sarebbe stato l’unico -. Un segnale importante, che ricorda quanto avvenuto recentemente con il Lido Comunale, anch’esso al centro di un progetto di rilancio.

L’arrivo dell’estate rappresenta un’occasione chiave per Reggio Calabria, città che vive un momento di crescita e fermento, soprattutto sul fronte turistico. Il “gioiello di famiglia”, potrebbe e dovrebbe tornare ad accogliere visitatori, contribuendo così all’economia e all’immagine della città.

“È un momento di interesse per Reggio e per il rilancio dei suoi beni – ha sottolineato l’assessore Romeo. Si stanno attivando interessi che sino a poco tempo non c’erano e questo è un bel segnale per la città”.

Adesso resta da capire quali saranno le prossime evoluzioni. Il futuro dell’Hotel Miramare è appeso a questa fase di trattative e valutazioni. La speranza è che presto si possa assistere alla rinascita di uno degli angoli più storici e suggestivi di Reggio Calabria, valorizzando così una risorsa preziosa per tutto il territorio.