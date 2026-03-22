Referendum, l’affluenza alle urne alle ore 19:00 e il dato in Calabria
Le percentuali di affluenza più basse in Sicilia
22 Marzo 2026 - 20:11 | di Redazione
Sale l’affluenza in Calabria per il referendum costituzionale. Alle 19, con 2.407 sezioni su 2.407, ha votato il 29,34% degli elettori. Il dato regionale resta però sotto la media nazionale, che alla stessa ora si attesta al 38,90%.
Il confronto con le 12
A mezzogiorno, in Calabria, l’affluenza era ferma al 9,74%. Alle 19 il dato cresce di 19,61 punti percentuali, ma la regione continua a viaggiare sotto il ritmo nazionale. Alle 12, infatti, l’Italia era al 14,92%, mentre alle 19 sale al 38,90%.
Il dato provincia per provincia
Tra le province calabresi, il dato più alto è quello di Catanzaro, dove alle 19 ha votato il 31,28% degli aventi diritto, contro il 10,85% rilevato alle 12.
Segue Reggio Calabria con il 29,64%, in aumento rispetto al 9,51% di mezzogiorno. Poco sotto Cosenza, che passa dal 9,74% al 29,21%.
Più staccata Vibo Valentia, salita dall’8,74% al 28,24%. Ultimo dato regionale per Crotone, che passa dal 9,01% delle 12 al 25,77% delle 19.
Calabria ancora nelle ultime posizioni
Nel quadro nazionale, la Calabria resta tra le regioni con l’affluenza più bassa. Alle 12 era il dato più basso d’Italia con il 9,74%. Alle 19 sale al 29,34%, ma resta davanti soltanto alla Sicilia, ferma al 28,77%.
Quelli diffusi finora sono dati parziali dell’affluenza, destinati ad aggiornarsi con le prossime rilevazioni ufficiali.