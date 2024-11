I bambini e San Giorgio protagonisti alla Villa Comunale di Reggio

La Villa Comunale di Reggio Calabria farà da splendida cornice al progetto “San Giorgio cavaliere valoroso”, fiaba emozionale narrata attraverso un percorso per bambini che si svilupperà dal 18 al 30 aprile 2016. L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso la Pinacoteca cittadina. Promotori della manifestazione il Comitato Corso Sud, l’associazione ludico ricreativa Lelefante con la collaborazione dell’Associazione Militia Fretensis. All’incontro con la stampa hanno preso parte l’assessore comunale alla cultura Patrizia Nardi, i consiglieri comunali Nicola Paris (delegato ai grandi eventi) e Giovanni Latella oltre a Primo Azzarà per il Comitato Corso Sud e Francesca Megale per Lelefante. L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere la storia di San Giorgio anche ai più piccoli. Destinatari del progetto che si sviluppa dalle ore 9 alle 11.45 all’interno della Villa, sono infatti alunni e docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Reggio e provincia, enti locali ed associazioni varie. Le scuole potranno scegliere la data di partecipazione indicandola agli organizzatori. I gruppi-classe, accolti nell’anfiteatro della Villa Comunale di Reggio Calabria, saranno subito immersi nel clima Medievale trovando allestimenti tipici e personaggi in costume che presenteranno la loro epoca e le caratteristiche. Sarà inoltre ricreato un piccolo accampamento con tenda e accessori del tempo con cavalieri in armatura completa. Previsti 3 diversi livelli di attività in relazione all’età dei bambini. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, moderato da Massimo Calabrò, Primo Azzarà ha sottolineato che il Comitato Corso Sud ha puntato su questo evento per l’alto contenuto sociale ed educativo. Francesca Megale per Lelefante ha invece ribadito che la particolarità di questa fiaba è che San Giorgio viene visto come cavaliere più che come Santo. Al termine della conferenza stampa l’assessore Nardi ed i consiglieri Paris e Latella hanno ringraziato il Comitato Corso Sud e Lelefante per aver organizzato eventi che valorizzano le aree culturali della città.