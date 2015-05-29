I Commercialisti si aggiudicano l’XI edizione del Torneo Interprofessionale UISP

È calato il sipario sull’XI edizione del Torneo Interprofessionale UISP di calcio, la più antica manifestazione che annualmente si svolge sul territorio cittadino. A trionfare sono stati i Commercialisti che, dopo aver sofferto in semifinale contro i Giornalisti (1-0), in finale hanno dilagato, sconfiggendo i forti Agronomi col punteggio di 4-1. Mattatore assoluto dell’atto conclusivo, svoltosi al campo sportivo di Viale Messina, Thomas Catalano, autore di un entusiasmante poker di reti.

Il primato dei Commercialisti

I ragazzi di mister Enzo Macheda hanno così confermato il primato ottenuto al termine della regular season e succedono nell’albo d’oro all’Ordine dei Medici, che nell’edizione passata avevano prevalso proprio sui Commercialisti al termine di una combattutissima finale.

Undici erano le squadre ai nastri di partenza della competizione iniziata lo s

corso novembre: Avvocati, Ingegneri, Informatori, Agronomi, Architetti, Medici RC, Farmacisti, Commercialisti, Giornalisti, Geometri e Ordine Medici RC.

Hanno battagliato sui campi reggini per ben sette mesi, all’insegna della lealtà sportiva, della fratellanza e del sano agonismo, intendendo la manifestazione come un’occasione per ritrovarsi e passare del tempo insieme.

La premiazione e i riconoscimenti

Al termine della finalissima si è svolta la cerimonia di premiazione a cura di Giuseppe Marra, Presidente della Lega Calcio UISP. Oltre le due squadre finaliste sono stati premiati Giuseppe Praticò (Giornalisti) come capocannoniere, Francesco Cuzzola (Commercialisti) come miglior portiere e Giuseppe Stracuzzi (Commercialisti) come miglior Atleta UISP 2015. I Commercialisti quest’anno hanno anche fatto registrare la miglior difesa ed il miglior attacco del torneo, mentre i Giornalisti sono stati insigniti della Coppa Disciplina come squadra più corretta del Torneo.

L’appuntamento con la XII edizione è rinnovato al prossimo anno.