I Presidenti dei Parchi Nazionali del Sud per inscrivere la montagna nell’offerta culturale del Mezzogiorno

Sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico. Sono questi i temi che domani, mercoledì 13 Maggio, verranno approfonditi durante il forum “Aspromonte: Anima e cultura”.

L’evento avrà luogo presso l’aula Magna di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ed è organizzato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Dipartimento DARTE Università Mediterranea, “Contamination lab”. Saranno presenti i Presidenti dei Parchi Nazionali del Sud Italia (Gargano, Appenino Luca Val D’Agri Lagonegrese, Sila, Pollino, Aspromonte), che “animeranno” la tavola rotonda da titolo: “Le aree protette e la cultura della sostenibilità”, che prenderà il via alle ore 14,30 e sarà occasione per un dibattito a più voce dal quale trarre sintesi univoca per una valorizzazione armonica delle aeree protette dell’intero meridione.

La tavola rotonda pomeridiana rappresenterà l’ultimo step di una giornata ricca di appuntamenti organizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dall’Università Mediterranea. I lavori, infatti, si apriranno alle ore 9 con la proiezione del film “Anime Nere”, che nella giornata di lunedì, ha ottenuto ben 16 nomination per il David di Donatello. Il regista del film, Francesco Munzi, parteciperà all’evento testimoniando, attraverso contenuti inediti, la sua esperienza ed il suo legame con l’Aspromonte durante il seminario “Nuove frontiere del marketing territoriale: la montagna tra immagini e parole”, che prenderà il via alle ore 11,30 subito dopo la proiezione del film.