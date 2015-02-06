I prossimi appuntamenti de IL CERCHIO DELL’IMMAGINE

Proseguiranno fino a giugno, prima della pausa estiva, le attività di formazione de Il Cerchio dell’Immagine, associazione di promozione sociale nata a Reggio Calabria da un’idea di cinque giovani professionisti.

Tra i prossimi appuntamenti, la nuova edizione dei corsi base di fotografia: 16 lezioni teoriche e pratiche durante le quali gli allievi, oltre a cimentarsi nelle diverse specializzazioni fotografiche, apprenderanno gli aspetti più salienti del panorama fotografico contemporaneo.

Il 13 febbraio invece ci sarà il primo di un ciclo di tre seminari a cura di Alessandro Mallamaci e Chiara Scali. Si parlerà di “Storytelling e reportage” al primo incontro per poi approfondire la tematica della fotografia di paesaggio e conoscere più da vicino la figura di Guido Guidi, in quelli successivi.

Il 21 febbraio l’appuntamento è con Francesco Marzoli, uno dei massimi esperti di Digital Imaging in Italia, che terrà un workshop di “High and retouching” rivolto principalmente a fotografi professionisti e ritoccatori che vogliono scoprire i segreti di una vera post produzione pubblicitaria di moda.

Il 5 marzo infine, ci sarà il primo di un ciclo di tre incontri finalizzati alla costruzione di un libro fotografico. La masterclass tenuta da 3/3 e finalizzata alla realizzazione di una maquette, si articolerà in tre fasi: una dedicata allo studio, una pratica e di confronto collettivo e una di riflessione e rielaborazione. Nella giornata inaugurale ci sarà una mostra aperta al pubblico con una selezione di 50 libri e un seminario durante il quale alcuni di questi libri verranno analizzati.

Per info visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it