I Velk pronti per conqusitare Castrocaro. Cannizzaro: “La Calabria è con voi”

Il 29 agosto saranno sul palco di Castrocaro, alla 58° edizione del festival “Voci nuove volti nuovi” la cui diretta su Rai 1 sarà trasmessa in prima serata e prima di partire salutano la città dove sono nati e chiamano a raccolta i reggini e non solo, per sostenerli e portare a casa la vittoria. I Velk, band reggina pop rock è nella finalissima del noto concorso canoro che ha visto negli anni giovani emergenti divenuti oggi stelle del panorama musicale italiano come Eros Ramazzotti, Zucchero, Caterina Caselli e tanti altri. Da lì sono partiti molti big e da lì, la band reggina proverà a ritagliarsi un posto e vincere la kermesse con l’inedito pop-rock “Ancora qua” prodotto dalla casa discografica “Miseria e Nobiltà” e arrangiato a Milano con il noto Enrico Kikko Palmosi (autore dei Modà, Emma, Annalisa e tanti altri cantautori) e “Insieme a te non ci sto più” di Caterina Caselli in una versione nuova tendente al rock. Nella sala delle Conferenze della Provincia, questa mattina, ad augurare buona fortuna al gruppo, il consigliere delegato al Turismo e Spettacolo Francesco Cannizzaro che definisce Maurilio Pizzi (voce), Carmelo Barreca (chitarra), Filippo Carditello (basso), Giovanni Campolo (batteria) “l’orgoglio della Calabria, terra che può vantarsi di avere tra i suoi figli, ragazzi coscienziosi che da soli, lavorano quotidianamente per realizzare un loro grande sogno”.

“Castrocaro è una kermesse nazionale prestigiosa che da agli artisti l’opportunità di far vedere il proprio talento e consentirà alla nostra band reggina di mostrare al Paese non solo la loro bravura ma anche il volto pulito di questa terra. I Velk hanno creduto in un progetto artistico difficile ma fattibile non abbandonando mai lo studio né un’amicizia forte che li lega da anni e ora li vedremo da mamma Rai per portare in alto il nome di Reggio e della Calabria”.

E nonostante un pizzico di emozione, sono pronti i componenti della band a suonare dal vivo il 29 agosto per conquistare il pubblico del festival.

“In questi mesi, abbiamo studiato e ci siamo impegnati in sala prove tantissimo – afferma la voce del gruppo Maurilio Pizzi – A Castrocaro mostreremo l’unione, la passione, il rock dei Velk nato da generi musicali diversi ma anche faremo conoscere la nostra amata città. Stiamo aspettando la conferma dall’organizzazione del festival che ringraziamo per il meticoloso lavoro svolto sino ad ora, sulla possibilità del televoto e qualora ci fosse questa opzione, contiamo sull’aiuto dei nostri cittadini. Noi ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria ma i Velk hanno bisogno della forza, dell’amore della Calabria”.