Da Villa Arangea il Natale è più dolce: scopri tutti i gusti di panettone (anche gelato) e i cesti – FOTO
Dalla grappa al torrone, scopri ciò che puoi mettere nel tuo cesto regalo e scegli tra tantissimi gusti di panettone, anche al bergamotto!
13 Dicembre 2025 - 11:16 | di Redazione
Con il Natale che si avvicina, Villa Arangea è pronta a sorprendere i propri clienti con una selezione di panettoni natalizi, anche ripieni di gelato e cesti regalo personalizzabili, preparati con la qualità che ha sempre contraddistinto il laboratorio di pasticceria gestito dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti.
Panettoni artigianali: il vero gusto del Natale
Un simbolo di festa, di tradizione e di convivialità. Per il Natale 2025, Villa Arangea ha realizzato una linea di panettoni artigianali che vanno a soddisfare i palati più raffinati, grazie ad un processo che prevede 72 ore di lievitazione.
Ecco fra quali gusti scegliere:
- tradizionale: il panettone classico con uvetta e canditi, un dolce che sa di famiglia.
- al bergamotto: un tocco di Calabria, con il profumo inconfondibile del bergamotto.
- con gocce di cioccolato: per gli amanti della dolcezza del cioccolato che si scioglie in bocca.
- al pistacchio: il connubio perfetto tra la croccantezza del pistacchio e la morbidezza del panettone.
- alla Nutella: un’interpretazione golosa, per chi non rinuncia mai alla crema più amata.
Per chi cerca un Natale più fresco e creativo, Villa Arangea propone anche i panettoni gelato in gusti irresistibili:
- nocciola e bacio;
- nocciola e cioccolato;
- nocciola e pistacchio;
- nocciola e zuppa inglese.
Cesti natalizi: il regalo perfetto per ogni occasione
Un’altra grande novità per questo Natale sono i cesti natalizi di Villa Arangea, perfetti per chi cerca un regalo di qualità o per arricchire la propria tavola con prodotti artigianali esclusivi. I cesti sono personalizzabili in base ai gusti e alle preferenze e contengono i migliori prodotti della pasticceria reggina. Tra i protagonisti dei cesti ci sono:
- Grappa, un distillato pregiato che celebra la tradizione.
- Torroni croccanti e morbidi, per soddisfare ogni voglia di dolcezza.
- Petrali e pignolata, per chi ama i dolci tipici siciliani e calabresi.
- Cioccolate Baratti e Lindor, per regalare un’esperienza di gusto senza pari.
- Creme spalmabili firmate Villa Arangea, un piacere da gustare su pandori e panettoni.
Con l’arrivo delle festività, ogni dolce diventa l’occasione giusta per fermarsi, assaporare e stare insieme. Non c’è niente di più bello che gustare il Natale con chi si ama, e Villa Arangea è qui per accompagnarti in questo viaggio di sapori.