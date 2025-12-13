Da Villa Arangea il Natale è più dolce: scopri tutti i gusti di panettone (anche gelato) e i cesti – FOTO

Con il Natale che si avvicina, Villa Arangea è pronta a sorprendere i propri clienti con una selezione di panettoni natalizi, anche ripieni di gelato e cesti regalo personalizzabili, preparati con la qualità che ha sempre contraddistinto il laboratorio di pasticceria gestito dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti.

Panettoni artigianali: il vero gusto del Natale

Un simbolo di festa, di tradizione e di convivialità. Per il Natale 2025, Villa Arangea ha realizzato una linea di panettoni artigianali che vanno a soddisfare i palati più raffinati, grazie ad un processo che prevede 72 ore di lievitazione.

Ecco fra quali gusti scegliere:

tradizionale : il panettone classico con uvetta e canditi, un dolce che sa di famiglia.

: il panettone classico con uvetta e canditi, un dolce che sa di famiglia. al bergamotto : un tocco di Calabria, con il profumo inconfondibile del bergamotto.

: un tocco di Calabria, con il profumo inconfondibile del bergamotto. con gocce di cioccolato : per gli amanti della dolcezza del cioccolato che si scioglie in bocca.

: per gli amanti della dolcezza del cioccolato che si scioglie in bocca. al pistacchio : il connubio perfetto tra la croccantezza del pistacchio e la morbidezza del panettone.

: il connubio perfetto tra la croccantezza del pistacchio e la morbidezza del panettone. alla Nutella: un’interpretazione golosa, per chi non rinuncia mai alla crema più amata.

Per chi cerca un Natale più fresco e creativo, Villa Arangea propone anche i panettoni gelato in gusti irresistibili:

nocciola e bacio;

nocciola e cioccolato ;

; nocciola e pistacchio ;

; nocciola e zuppa inglese.

Cesti natalizi: il regalo perfetto per ogni occasione

Un’altra grande novità per questo Natale sono i cesti natalizi di Villa Arangea, perfetti per chi cerca un regalo di qualità o per arricchire la propria tavola con prodotti artigianali esclusivi. I cesti sono personalizzabili in base ai gusti e alle preferenze e contengono i migliori prodotti della pasticceria reggina. Tra i protagonisti dei cesti ci sono:

Grappa , un distillato pregiato che celebra la tradizione.

, un distillato pregiato che celebra la tradizione. Torroni croccanti e morbidi, per soddisfare ogni voglia di dolcezza.

croccanti e morbidi, per soddisfare ogni voglia di dolcezza. Petrali e pignolata , per chi ama i dolci tipici siciliani e calabresi.

e , per chi ama i dolci tipici siciliani e calabresi. Cioccolate Baratti e Lindor , per regalare un’esperienza di gusto senza pari.

, per regalare un’esperienza di gusto senza pari. Creme spalmabili firmate Villa Arangea, un piacere da gustare su pandori e panettoni.

Con l’arrivo delle festività, ogni dolce diventa l’occasione giusta per fermarsi, assaporare e stare insieme. Non c’è niente di più bello che gustare il Natale con chi si ama, e Villa Arangea è qui per accompagnarti in questo viaggio di sapori.