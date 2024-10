Il fondatore de ‘Le Iene’ in visita al Museo di Reggio Calabria – FOTO

Antonino Monteleone ha accompagnato in visita al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, ad ammirare anche i Bronzi di Riace e di Porticello, lo storico fondatore del programma “Le iene” di Italia 1, Davide Parenti.

A dare la notizia, nei giorni scorsi, con un post sulla sua pagina Facebook, è il direttore del MArRC che non perde occasione di far conoscere gli artisti, politici, vip e personaggi di un certo rilievo che passano da Reggio Calabria con il proposito di conoscere i due guerrieri simbolo della città.

“Mi dice che sia rimasto incantato” ha scritto ancora Carmelo Macrino , in riferimento al fondatore del programma televisivo che ha conquistato gli italiani.

Il Covid ha fermato il Museo reggino così come tutte le altre case della cultura, fortunatamente, però, le cose adesso sembrano andare a gonfie vele:

“Sold out per le prenotazione per il Museo Archeologico di Reggio Calabria fino a ferragosto”.