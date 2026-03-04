Igea Virtus, caso De Falco: il presidente Bonina indica i tempi

Nel corso del suo intervento ad “Antenna Giallorossa“, il presidente della Nuova Igea Bonina ha parlato della sua Nuova Igea, dell’obiettivo da raggiungere e del caso De Falco, indicando i tempi della decisione: “Entro il 15 si arriverà ad una soluzione, regolamenti alla mano l’Igea non può essere condannata e prendere punti di penalizzazione. Ma non ci destabilizza nulla“.

