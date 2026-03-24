Igea Virtus-Reggina: amaranto tutti disponibili, ma non ci sarà la lista dei convocati

Clima tutt’altro che sereno in casa Reggina, reduce da una sconfitta pesante contro l’Acireale che ha ridimensionato in maniera significativa le ambizioni stagionali degli amaranto. Un ko che non ha lasciato solo strascichi in classifica, ma ha acceso anche la protesta della tifoseria e alimentato nuove polemiche nei confronti della società.

Al centro delle critiche anche gli annunciati provvedimenti che avrebbero dovuto dare comunque un segnale e che invece non hanno trovato riscontro concreto secondo quanto riferito nel comunicato diramato nella giornata di ieri. Una situazione che ha contribuito ad aumentare il malcontento attorno alla squadra, chiamata ora a dare risposte immediate sul campo.

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Non c’è tempo per fermarsi, però. La Reggina torna subito in campo per la sfida di recupero contro l’Igea Virtus, un appuntamento che ha il sapore dell’ultima chiamata. Il margine di errore è ormai azzerato: serve una vittoria per continuare a credere in una rimonta che appare sempre più complicata. Qualsiasi altro risultato rischierebbe di estromettere definitivamente gli amaranto dalla corsa agli obiettivi stagionali.

Come da prassi, si attendeva nel primo pomeriggio la lista dei convocati, mai arrivata. Interpellato sull’argomento, il responsabile dell’ufficio stampa Giuseppe Praticò ha risposto in maniera lapidaria: “Tutti disponibili”. Alla richiesta di chiarimenti sulla lista, la risposta è rimasta invariata, lasciando intendere come, nonostante la piena disponibilità dell’organico, la società possa aver scelto di non diramare alcun elenco ufficiale.

Ora, però, la parola passa al campo. Contro l’Igea Virtus non basteranno giustificazioni o silenzi: serviranno punti, prestazione e carattere per tenere viva una stagione che rischia di scivolare via definitivamente.