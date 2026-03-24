Serie D, Igea Virtus-Reggina: info e modalità per rimborso biglietti
I tagliandi acquistati restano validi per accedere regolarmente allo stadio “d’Alcontres-Barone” in occasione del recupero
24 Marzo 2026 - 17:11 | Comunicato
“Nuova Igea Virtus S.S.D. srl informa che i biglietti acquistati restano validi per accedere regolarmente allo stadio “d’Alcontres-Barone” in occasione del recupero della 27ª giornata, atteso nella giornata di domani – 25 marzo 2026 – alle ore 14:30.
Chi fosse impossibilitato a partecipare all’evento in programma domani può effettuare richiesta di rimborso allo stesso punto vendita autorizzato ETES ove ha acquistato il tagliando.
Le richieste verranno accolte entro le ore 12:30 di domani 25 marzo 2026 per consentire anche la messa in vendita del tagliando rimborsato, che sia tribuna o gradinata.
Per effettuare la richiesta sarà indispensabile esibire un documento e lo stesso tagliando, con quest’ultimo che sarà trattenuto dal rivenditore per la registrazione del rimborso effettuato.
Eventuali specifiche o ulteriori informazioni verranno rese note, se necessario, nelle prossime ore”.