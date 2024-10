Igers Reggio Calabria aderisce al WWIM15: al via l’instameet in città

#WWIM15 – domenica 26 marzo alle ore 16.00

In occasione del #WWIM15, evento organizzato da Instagram in tutte le località del mondo, la community aderisce all’iniziativa mondiale con il proprio evento.

Si tratta di un #instameet volto a condividere, esplorare e celebrare attraverso le nostre foto il tema della gentilezza, la solidarietà e il rispetto.

Il programma prevede proprio di passeggiare per le zone della nostra città tornate di recente belle e gentili, mettendo in pratica azioni di solidarietà e rispetto.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 marzo alle ore 16:00 a Piazza Castello, dove per darci una bella carica berremo un caffè offertoci dal vicino White Bar. Spostandoci lungo le vie del centro cittadino ci sposteremo sul lungomare e magari anche sulla spiaggia reggina per fotografare il tramonto. Come in ogni #Instameet degno di questo nome concluderemo il nostro incontro brindando e degustando un aperitivo al Moony – Salotto da bere sulla spiaggia del Lido di Reggio Calabria.