II Forum Pretiano: presentato l’intervento di manutenzione straordinaria sull’altare di San Giovanni Battista

Nei giorni scorsi a Taverna (Catanzaro), in occasione delle celebrazioni del IV Centenario della nascita di Mattia Preti, si è svolto il II Forum Pretiano che ha visto operatori e istituzioni a confronto per la salvaguardia del patrimonio artistico della cittadina che ha dato i natali al grande artista calabrese.

In particolare l’iniziativa ha presentato l’intervento di manutenzione straordinaria condotto sull’altare gentilizio di San Giovanni Battista realizzato su progetto di Mattia Preti e custodito nella chiesa di San Domenico di Taverna.

Indetto dal Comune di Taverna e dal Polilaboratorio per l’Arte, la Conservazione e il Restauro “Mattia Preti”, l’importante appuntamento ha visto, fra gli altri, la partecipazione di Nella Mari, storico d’arte della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria, responsabile del Laboratorio di Restauro e dei Servizi Educativi della Soprintendenza, che ha svolto un’attenta relazione sulla storia e sulla cultura della manutenzione e della conservazione programmata dei Beni Culturali. Caterina Bagnato, restauratrice e responsabile del Polilaboratorio, ha poi illustrato le fasi dell’intervento conservativo sul prezioso manufatto.——————————————————————————————————Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della CalabriaDirettore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria: Francesco ProsperettiUfficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia CarravettaTel.: 0984 795639 fax 0984 71246E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it