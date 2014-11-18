Il 21 novembre al Centro culturale Ulysses “Terra e cielo, luce e buio. L’anima del poeta comunica con i colori.”

Poesie di Mons. Musolino e visita alla mostra 'Miti e Seduzioni' di Carlo Simoni, prorogata fino al 30 novembre, nella sede di via Re Ruggero 5

Venerdì 21 novembre alle ore 17:00 al Centro culturale Ulysses, sito a Reggio Calabria in via Re Ruggero 5, si terrà l’incontro “Terra e cielo, luce e buio. L’anima del poeta comunica con i colori.” Poesie di Mons. Musolino a cura della prof. Eugenia Musolino.

Sarà anche un’occasione per visitare la mostra “Miti e Seduzioni: un percorso di arte e di vita” dell’artista Carlo Simoni, che è stata prorogata fino al 30 novembre.

La mostra presenta dipinti e disegni dell’artista-attore Carlo Simoni, alcuni dei quali generosamente messi a disposizione dall’Autore per contribuire a finanziare le iniziative dell’Associazione per la città.L’Associazione Ulysses ha lanciato la raccolta fondi destinata alla sostituzione dei vecchi drappi che il Comune espone in occasione della processione di settembre, per cui l’associazione si era impegnata a seguito delle lamentele dei cittadini pubblicate sulla stampa.

Un’opera grafica sarà sorteggiata tra quanti visiteranno la mostra.

I soci hanno iniziato a mettere insieme le offerte destinate per il momento allo stendardo principalePer informazioni366-5285339associazione.ulysses@tiscali.it