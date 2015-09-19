Il 25 novembre la giornata Legalità, Mi piace

Promuovere e rafforzare la cultura della legalità, prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell’economia. Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Legalità, mi piace”. Il 25 novembre prossimo sarà una giornata di mobilitazione nazionale sulla legalità promossa dalla Confcommercio Imprese per l’Italia che coinvolgerà associazioni territoriali e imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.

“Legalità, mi piace” nasce con l’obiettivo di analizzare e denunciare l’entità e le conseguenze sull’economia reale dei fenomeni illegali che rappresentano una vera e propria concorrenza sleale che altera il mercato e alimenta l’economia sommersa. Fenomeni che, oltre a comportare rischi per gli stessi consumatori, penalizzano particolarmente le imprese del terziario e dei servizi di mercato già indebolite dagli effetti di una crisi senza precedenti.

A tal proposito Confcommercio Reggio Calabria si rivolge ai commercianti e imprenditori affinchè, in maniera del tutto anonima, compilino il questionario direttamente sulla pagina Facebook dell’Associazione di categoria reggina oppure sul sito www.confcommercio.it/-/legalita-mi-piace-compila-il-questionario.

Un piccolo gesto di particolare rilevanza perchè tenterà di descrivere le dimensioni dell’illegalità nella maniera più corretta, analizzando come sono cambiati i fenomeni criminali (furti, rapine, minacce, estorsioni) negli ultimi anni.

I risultati dell’indagine, svolta in collaborazione con GfK Eurisko, saranno presentati durante la manifestazione nazionale del 25 novembre 2015 che mobiliterà l’intero sistema associativo con iniziative territoriali e locali di vario genere e in ogni parte d’Italia.