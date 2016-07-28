Il Bocale ADMO e Marco Bianchi ancora insieme

Una riconferma importante è giunta in casa Bocale ADMO nella giornata di mercoledì 27 luglio.

Quando manca sempre meno all’avvio della stagione ufficiale con l’inizio della preparazione, in biancorosso è arrivato un rinnovo prezioso e tanto atteso: Marco Bianchi difenderà i colori del Bocale ADMO anche nella prossima stagione.

Bianchi, esperto difensore centrale e vice-capitano, è reduce da una stagione in cui ha collezionato 19 gettoni di presenza, per 1401′ totali in campo, conditi inoltre da due reti, giunte in due incontri consecutivi nello scorso novembre: a Delianuova il primo, il momentaneo 3-3 a dieci minuti dal termine con il Bocale in inferiorità numerica; il secondo una settimana dopo in casa contro il San Giuseppe, il gol del raddoppio, dopo aver fornito pochi minuti prima la sponda vincente per il vantaggio di Secondi.

Con il rinnovo di Bianchi, mister Leonardis si ritrova una difesa d’acciaio a disposizione, con la possibilità di ruotare i calciatori o provarli in posizioni differenti. Lo stesso Bianchi nelle ultime stagioni (in particolare quest’ultima) ha ricoperto spesso il ruolo di schermo davanti alla difesa, quando l’emergenza a centrocampo ha reso necessario il suo avanzamento, con risultati più che positivi.

Il tasso tecnico del Bocale ADMO continua a crescere, per la soddisfazione di società e tifosi, mentre la concorrenza può davvero cominciare ad aver paura.