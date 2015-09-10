Il Bocale continua a crescere: preso il portiere Galeano

Il portiere classe '89 con esperienze tra serie C e D è l'ultimo colpo del mercato biancorosso, annunciato durante la presentazione ufficiale

Giunti a pochi giorni dall’inizio del campionato, proprio in occasione della presentazione ufficiale della squadra, nel gruppo dei calciatori del Bocale ha fatto la sua comparsa un volto nuovo, l’ennesimo grande colpo di un mercato da 9 in pagella per la dirigenza biancorossa.

L’ultimo arrivato è un nome molto conosciuto in categorie superiori a Promozione ed Eccellenza: si tratta infatti di Antonio Galeano, portiere classe ’89, originario di Montepaone Lido, elemento di indubbie qualità e che vanta una considerevole esperienza tra serie C e D.

Galeano, che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Soverato Davoli, aveva esordito tra i professionisti con il Rende in C2 ad appena 18 anni; dopo due parentesi da protagonista in serie D con le maglie di Bitonto e Nocerina, l’approdo al Cosenza in C1, in cui però il ragazzo trova poco spazio. Infine, dopo un breve passaggio al Montepaone, si è accasato al Davoli. Per Galeano inoltre, da segnalare l’esperienza maturata con la maglia dell’Ecosistem Futura Energia Catanzaro, club che partecipa al campionato italiano di massima serie di Beach Soccer.

L’arrivo di Galeano alza ulteriormente il livello tecnico di una squadra che, lavorando nell’ombra, ha apportato migliorie fondamentali ad ogni reparto; e le sorprese potrebbero non essere ancora finite.