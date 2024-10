Il boss Morabito evade dal carcere, Klaus Davi: “Si sapeva che andava a finire così”

Morabito è evaso dal carcere di Montevideo, in Uruguay. "Con la nostra polizia o carabinieri non sarebbe successo. Ma in Sudamerica i veri capi di stato sono loro", le parole di Davi

Il “Tamunga” Rocco Morabito è evaso dal carcere “Central” di Montevideo, in Uruguay, assieme ad altri tre detenuti. A darne notizia è il quotidiano “El Observador”.

Per Morabito, pezzo da novanta della ‘ndrangheta calabrese condannato in contumacia in Italia a 30 anni di carcere per traffico di droga, si attendeva l’estradizione che un tribunale penale di Appello dell’Uruguay aveva confermato il 29 marzo scorso.

Di seguito la riflessione di Klaus Davi sull’evasione di Morabito.