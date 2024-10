Il cantautore reggino Maurizio Caristo tra Sanremo e nuovo singolo

Si intitola ‘Non te ne andare’ la nuova canzone del cantautore reggino Maurizio Caristo. Si tratta di un brano pop-rock che cattura al primo ascolto e conferma la maturazione artistica di Caristo, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Sanremo Rock.

Arrivato tra i finalisti di Sanremo Rock, il cantautore reggino si è guadagnato la nuova partecipazione nell’edizione che si terrà nel 2020. Una nuova soddisfazione in mezzo a tante novità positive, come il riconoscimento Et-Team ottenuto di recente.

Spostatosi in Emilia per motivi professionali, Caristo in realtà è cresciuto e ha mosso i suoi primi passi a Reggio Calabria, seguendo una passione viscerale che con caparbietà e spirito di abnegazione l’ha portato sul palco più prestigioso della musica italiana.

“Ho iniziato a credere nei sogni dopo la morte di mio padre, a cui dedico la mia partecipazione a Sanremo. Nei miei testi c’è tanta speranza anche se racconto di disagi e ingiustizie. Spero di guadagnarmi un posto tra i finalisti, così da far associare il nome di Reggio Calabria a un qualcosa di bello e positivo. Ho tante idee nel cassetto e nuovi traguardi da raggiungere, intanto sto lavorando ad un nuovo album”, aveva raccontato Caristo ai microfoni di ‘Gazzetta del Sud’.

L’uscita del brano ‘Non te ne andare’, inserito nella compilation ‘Emersione’, la partecipazione a Sanremo Rock e la preparazione di nuovi progetti e idee. Il 2020 del cantautore reggino si preannuncia ricco di sorprese e novità, che saranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

