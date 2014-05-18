Il carico della formica’ di Verbaro al Ceffé Letterario ‘Alle cinque della sera’
Domenica 18 maggio al Museo delle Marinerie di Cannitello il libro di Demetrio Verbaro, con il reading di Paola Nicolò e il dibattito curato da Don Antonio Carfì
18 Maggio 2014 - 10:12 | di Redazione
Per il ciclo Caffè Letterario “Alle cinque della sera” della Commissione Pari Opportunità del Comune di Villa San Giovanni, l’appuntamento è per domani Domenica 18 Maggio alle ore 19:00 al Museo delle Marinerie a Cannitello per la presentazione del libro “Il carico della formica” di Demetrio Verbaro. L’attrice Paola Nicolò si esibirà nel reading di alcuni brani del libro, selezionati per introdurre i temi del dibattito curato da Padre Don Antonio Carfì’. Modera l’incontro Valeria Bellantoni, vice presidente CPO, introduce la presidente CPO Maria Grazia Richichi. Il Museo delle Marinerie è in via Vittorio Emanuele, all’interno della ex delegazione municipale di Cannitello, al centro delle due piazzette.
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