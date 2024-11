Il Circolo Tennis Polimeni chiude il girone a Brindisi a caccia del primo posto

Il girone 7 del campionato maschile di serie B affiliati Fit a squadre vivrà domani la giornata conclusiva, con l’emissione dei verdetti in chiave play off, play out e retrocessione diretta. Per il CT Polimeni, capolista del raggruppamento in coabitazione col New Tennis Torre del Greco, trasferta a Brindisi contro contro un team già certo del quarto posto e già allineato nel tabellone dei play out.

I reggini si presenteranno in Puglia con l’organico ridotto a soli quattro elementi. Oltre al n° 1 Marco Trungelliti, ancora infortunato, mancherà anche il n° 2 Andrea Grazioso, che nel week end sarà impegnato nelle qualificazioni del challenger di Caltanissetta. Entrambi rientreranno la prossima settimana nel play off a eliminazione diretta.

Sulla carta il sodalizio tennistico guidato dal presidente Igino Postorino è ancora in lizza per il primo posto che garantirebbe l’accesso diretto alla finale (andata 21 giugno, ritorno 28 giugno) per l’approdo in serie A2. Per chiudere al comando Alvarez e compagni devono però vincere a Brindisi e sperare in un passo falso di Torre del Greco, impegnato a Vittorio Veneto. In caso di arrivo a pari punti con i campani, infatti, sarebbero questi ultimi a chiudere al comando per via del maggior numero di incontri vinti rispetto ai reggini.

Gli schieramenti che scenderanno in campo sulla terra battuta brindisina saranno così composti: per i calabresi Corrado Summaria (2.4), Diego Alvarez (2.5), Emanuele Tarsia (2.8) e Roberto Romeo (3.4); per i pugliesi Gian Marco Saccone (2.4), Daniele Micolani (2.5), Vito Tarlo (2.8), Luca Bray (2.8), Roberto D’Adamo (2.8), Omar Brigida (3.2) e Alberto Ciampa (3.5).

Emilio Cozzupoli, direttore sportivo del CT Polimeni, presenta così il match: “Andremo in Puglia in formazione rimaneggiata, ma decisi ugualmente a ben figurare e a giocarci fino in fondo le piccole chances rimasteci di arrivare primi”.

Questa la classifica del girone alla vigilia dell’ultima giornata: New Tennis Torre del Greco 13, Ct Polimeni Reggio Calabria 13, Tennis Desenzano 12, Ct Brindisi 9, Sporting Club 2001 Vittorio Veneto 4, Eurotennis Club Cordenons 1, Ct Pescara 0 (Tennis Desenzano una partita in più).