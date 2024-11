Il Circolo Tennis Polimeni in Friuli per tentare la fuga

Entra nel vivo il campionato maschile affiliati Fit di serie B del Circolo Tennis Rocco Polimeni Reggio Calabria, splendido capolista del girone 7 in coabitazione con il New Tennis Torre del Greco (NA). I tennisti calabresi saranno impegnati questa domenica, 10 maggio, in Friuli a Cordenons, in provincia di Pordenone, con l’obiettivo di allungare in vetta alla classifica.

Avversario di turno sarà l’Eurotennis Club, reduce da un pesante cappotto subito a domicilio dal Tennis Desenzano e desideroso come non mai di riscatto al cospetto dei tennisti reggini. I friulani schiereranno Navarra (2.7), Gabelli G. (2,8), Cudini (2.8), Zanola (3.1), Gabelli R. (3.2), Fiorenzato (3.3), Marchese (4,2) e Chiaradia (4.5). Tutti con classifica inferiore rispetto ai più quotati calabresi, in formazione completa con i vari Trungelliti, Alvarez, Grazioso, Summaria, Tarsia e Romeo pronti a dare battaglia, guidati come sempre in panchina dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli.

Si giocherà sulla superficie “play it” indoor. Gli incontri (4 singolari e 2 doppi) inizieranno a partire dalle 10 del mattino.

Questa la classifica del girone 7 dopo due giornate: Ct Polimeni Reggio Calabria 6, New Tennis Torre del Greco 6, Ct Brindisi 3, Tennis Desenzano 3, Ct Pescara 0, Sporting Club 2001 Vittorio Veneto 0, Eurotennis Club Cordenons 0 (Ct Pescara e Eurotennis Club Cordenons una gara in meno).

In caso di vittoria a Cordenons il Ct Polimeni, approfittando del turno di riposo del New Tennis Torre del Greco, si isserebbe solitario in testa al raggruppamento.