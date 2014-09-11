Il CIS della Calabria ha presentato: I grandi interpreti di “Adriana Lecouvreur”

Nello spazio del chiostro della chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, ha iniziato un nuovo ciclo di incontri con le “Grandi voci del Teatro Lirico”. Il Maestro Nicola Sgro, direttore d’orchestra e compositore, ha dedicato il primo incontro ai Grandi interpreti di “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Il relatore, attraverso materiale audiovisivo, ha illustrato aspetti e tecniche di alcuni dei più grandi interpreti dell’opera di Francesco Cilea. Il numeroso pubblico presente si è appassionato alle vicende di Adriana Lecouvreur rivissute attraverso la musica di Francesco Cilea e commentate dal maestro Nicola Sgro. Il prestigioso musicista reggino ha esordito ricordando l’allestimento del capolavoro di Cilea da lui diretto nel corso della stagione lirica 1976 nel nostro teatro, ha riassunto la vicenda che si svolge nei quattro atti dell’opera ed ha commentato le esecuzioni dei brani più famosi dell’opera eseguiti da Mirella Freni, Renata Tebaldi,Tito Gobbi, Mario del Monaco,Fiorenza Cossotto, Josè Carreras, Aureliano Pertile, Jonas Kaufmann, Carlo Bergonzi.

L’attenzione dell’uditorio è stata catturata dalle considerazioni stilistiche, sul valore delle interpretazioni e sulle caratteristiche tecniche delle grandi voci che hanno entusiasmato gli spettatori presenti alla manifestazione. Reiterati applausi hanno salutato la proiezione dei filmati ed altrettanto applaudita è stata la relazione del maestro Sgro al quale, a conclusione, sono stati rivolti numerosi quesiti da parte di appassionati particolarmente interessati al capolavoro di Cilea. Il relatore ha risposto esaltando il grande valore della musica di Francesco Cilea che ha reso viva e presente la tradizione culturale-musicale della nostra Terra in ogni angolo del mondo. Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del CIS della Calabria, ha praticato tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all’oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte. Sue composizioni sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali in concerti trasmessi dalla RAI TV. Celebri solisti come Severino Gazzelloni, Roberto Fabbriciani, Mario Carbotta, Roberto Cognazzo, Mario delli Ponti, ecc. hanno più volte eseguito con successo musiche strumentali di Sgro, in Italia ed in vari Paesi europeian