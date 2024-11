Il Corto Rc FilmFest fa tappa a Rosarno al Liceo scientifico R.Piria

Domani 21 aprile 2016 il “Corto Rc FilmFest” farà tappa a Rosarno al Liceo scientifico “R.Piria”, dove saranno proiettati i cortometraggi “Bad” (regia di Fabio Schipilliti) e “Only original” (prodotto dall’Istituto tecnico “R. Piria” di Reggio Calabria), entrambe le produzioni sono state realizzate sul tema “sicurezza e legalità”. La “Special Edition” della kermesse è stata ideata per sensibilizzare gli studenti delle scuole e l’opinione pubblica su temi socialmente utili come la violenza sulle donne e l’omofobia LGBT e vuole sottolineare l’importanza di rendere il Festival un’occasione di crescita culturale e sociale con la sezione “Cinema fuori le mura”, curata da Salvatore Striano da sempre impegnato a diffondere la cultura della funzione riabilitativa del periodo della detenzione. L’attore porterà la riflessione ed aprirà il dibattito su luoghi e persone spesso dimenticati e quindi promuoverà, attraverso la sua esperienza, il ruolo di riscatto sociale della cultura e del cinema impegnato. Il progetto è sostenuto dalla Provincia di Reggio Calabria e si concluderà nella giornata del 24 aprile, durante la quale saranno presenti, tra gli altri ospiti e testimonial, anche alcuni attori che compongono il cast della fortunatissima serie TV Gomorra come Salvatore Esposito, meglio conosciuto come Genny Savastano, Carmine Monaco e Fabio De Caro.