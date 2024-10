Il Giardino incantato, al Museo diocesano nuovo appuntamento per bambini

Tutto pronto al Museo diocesano per l’appuntamento di maggio con i laboratori creativi per bambini: domenica 5 maggio dalle 16 alle 19 i bambini (età compresa tra i 5 e i 10 anni) avranno l’opportunità di imparare divertendosi e di far esperienza del Museo in forma ludica, con modalità stimolanti e coinvolgenti.

Il Giardino incantato è il titolo del multiforme laboratorio dedicato al tema floreale: preziosi dipinti e splendidi tessuti in broccato di seta e ricami raffiguranti variopinti fiori di ogni specie saranno reinterpretati dai bambini attraverso il disegno e il colore e la realizzazione una speciale ‘infiorata’. Ai partecipanti sarà proposta una staffetta, lungo il percorso museale, occasione per apprendere la simbologia floreale nelle raffigurazioni sacre, ma anche per far esperienza del modo in cui prendersi cura delle piante da fiore.

Si tratta del terzo appuntamento annuale de La fabbrica dell’Arte, ciclo di attività creative e ludiche che fin dal 2011 il Museo rivolge ai bambini, in orari pomeridiani, in particolare tra giugno e luglio, a chiusura delle scuole.

Il Museo diocesano, attraverso i suoi Servizi educativi, un team di educatori qualificati e appassionati, promuove da sempre iniziative didattiche per bambini, sforzandosi di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.

Si raccomanda la prenotazione contattando il n. 3387554386.