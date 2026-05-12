Reggio, auto sbanda in pieno centro: paura per mamma e bimbo in carrozzina – FOTO
La madre, molto scossa per l'impatto tra le due auto, è stata subito soccorsa e tranquillizzata da alcuni passanti
12 Maggio 2026 - 11:24 | di Redazione
Momenti di paura questa mattina nel centro di Reggio Calabria. Un incidente si è verificato in via Demetrio Tripepi, nel tratto che attraversa piazza De Nava.
Secondo le prime informazioni, una Lancia avrebbe sbandato, probabilmente a causa di un malore della conducente, finendo contro un’auto parcheggiata lungo la strada.
L’auto parcheggiata fa da scudo
L’impatto ha creato forte apprensione tra i passanti. A pochi metri dal punto dell’urto, infatti, una mamma stava passeggiando con il proprio bambino dentro la carrozzina.
La vettura parcheggiata, colpita dalla Lancia, avrebbe fatto da scudo, evitando conseguenze peggiori.
Nessun ferito, ma tanta paura
Non si registrano feriti. La madre, molto scossa per quanto accaduto, è stata subito soccorsa e tranquillizzata da alcuni passanti presenti in zona.
Sul posto è arrivata anche un’ambulanza. Al momento il tratto di strada interessato dall’incidente risulta inibito al traffico, in attesa del ripristino della normale viabilità.
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