Il giudice meschino: la fiction ambientata a Reggio andrà in onda il 3 e 4 Marzo su Rai1

-di Laura Maria Tavella. La fiction “Il giudice Meschino”, interpretata da Luca Zingaretti e ambientata a Reggio Calabria, andrà in onda il 3 e 4 Marzo, in prima serata alle 21.10 su Rai 1.La Fiction prodotta da Fulvio Lucisano, per la regia di Carlo Carlei, di origini calabresi, è tratta dal romanzo dello scrittore Mimmo Gangemi e racconta la storia del giudice Alberto Lenzi, divenuto magistrato per salvare la propria terra, la Calabria appunto, ma ritrovatosi presto ad accettare casi di ordinaria amministrazione, perchè «era inutile dannarsi: i delinquenti peggiori se la cavavano sempre», fin quando un’inchiesta ad alto rischio gli farà riscoprire la passione e la motivazione delle origini.Villa San Giovanni, Palmi, Sant’Elia, Reggio Calabria con il suo Lungomare, il Corso Garibaldi, Palazzo della Provincia e il Tribunale saranno i luoghi che potremo vedere in prima serata, nella miniserie in due puntate che nel cast vede protagonisti, oltre Zingaretti, la moglie nella vita reale Luisa Ranieri, Gioele Dix e Paolo Briguglia.In attesa di vedere i luoghi della nostra terra in tv, vi lasciamo con le immagini tratte dal set della fiction, durante i giorni delle riprese a Reggio Calabria.