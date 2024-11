Il laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria presenta “Inferno”.

Il laboratorio teatrale del liceo Scientifico statale Alessandro Volta festeggia quest’anno il suo ventennale mettendo in scena un moderno adattamento dell’Inferno di Dante. Combinando elementi di teatro danza, musica elettronica e canzoni del repertorio pop-rock, lo spettacolo guida il pubblico a comprendere la complessa psicologia dei più noti personaggi danteschi, che prendono forma attraverso brevi monologhi scritti dagli stessi studenti-attori. Tali personaggi diventano ad uno ad uno i veri protagonisti del viaggio onirico di un Dante insolito, simbolo di un’umanità sofferente e perennemente in lotta contro i mali e i tormenti di un mondo che è ormai sempre più un “Inferno”. Prestigiose “contaminazioni” tratte dalla migliore tradizione classica si alternano alle terzine dantesche, conferendo all’opera un carattere sperimentale e altamente originale, una giustapposizione di stili, immagini, prosa e poesia che riproduce, come in un quadro cubista, il caos della civiltà contemporanea. Al Laboratorio teatrale dell’Istituto Volta inoltre è giá stato assegnato il primo premio al FESTIVAL TEATRO SCUOLA svoltosi ad Altomonte (CS) per lo stesso spettacolo liberamente ispirato all’Inferno dantesco tenutosi il giorno 15/5/2014. I ragazzi del Volta vi aspettano Giovedì 5 Giugno 2014 ore 20:30 al teatro comunale Francesco Cilea di Reggio calabria. Regia: Cristina Merenda, Gabriella Cucinotta, Laura Zambarelli, Maria Cristina Meduri. Studenti-Attori: Alleva Raffaella – Giudea Amoroso Eleonora – Medea Arcá Alberto – Bruto Arcà Emanuele – Ulisse Arcudi Davide – Conte Ugolino Attiná Tullia – Caronte Branca Gino – Farinata Bullace Majra – Didone Calogero Francesco – Lucifero Cannistraci Cristina – Celestino V Carisi Andrea – Cerbero De’Liguoro Alessandra – Dante Iadanza Maria Laura – Cleopatra Ieracitano Angela – Francesca Irto Carmelo – Paolo La Rocca Ludovica – Elena Lo Nigro Massimo – Virgilio Malavenda Elisa – Ciacco Nocera Ilenia – Medusa Passaro Pietro Paolo – Pier delle Vigne Pitasi Francesco – Minosse Raffa Erica – Cassio Romeo Vincenzo – Giasone Ballerine: Abbate Chiara, Abbate Consuelo, Gurnari Graziella, Riso Alessia, Rossi Maria Paola, Serra Angelica. Scenografi: Dalmazio Aurelia, Del Vecchio Simone, Luppino Diego, Oliverio Cristian, Ragozzino Eleonora, Scaramozzino Diego.