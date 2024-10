Il Maestro calabrese Gerardo Sacco ricevuto da Mattarella al Quirinale

L’orafo crotonese in udienza privata dal Presidente della Repubblica con una delegazione della LILT Nazionale

Diritto alla salute e importanza della prevenzione sono state le tematiche affrontate, martedì 11 giugno, durante l’udienza privata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una delegazione della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, guidata dal presidente nazionale Francesco Schittulli, presso il Quirinale.

Tra i presenti il Maestro orafo Gerardo Sacco, socio onorario della LILT Crotone, con cui da tempo ha avviato una collaborazione intrisa di passione, volontariato e amore, che ha suggellato il momento di dialogo e confronto con la consegna a Mattarella di una sua opera, appositamente realizzata, raffigurante la dea greca della salute Igea, con un serpente in una mano e nell’altra una coppa, entrambi creati in argento placcato in oro, adagiata su una base con il logo della LILT riprodotto.

Particolarmente gradita, anche dal Ministro della Salute, Giulia Grillo, e dallo storico testimonial LILT Albano, l’opera ha sapientemente celebrato il diritto alla vita, difeso quotidianamente dal piccolo esercito di volontari dediti e appassionati, oltre 200.000 associati, che sensibilizzano e promuovono la cultura della prevenzione.