Il Polo Museale della Calabria partecipa a La notte europea dei musei
Mostra d'arte contemporanea, musica e teatro a Palazzo Arnone per l'apertura serale della Galleria Nazionale di Cosenza
14 Maggio 2015 - 16:23 | di Vincenzo Comi
Sabato 16 maggio 2015, il Polo Museale della Calabria partecipa a La notte europea dei musei con l’apertura straordinaria, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, della Galleria Nazionale di Cosenza, con sede a Palazzo Arnone in Cosenza.
Il programma prevede una mostra d’arte contemporanea collettiva (artisti: Giuseppe Barilaro, Francesco Barilaro, Antonio Schipani, Francesco Gabriele, Tyron Pironaci, Gianluigi Ferrari e Raffaele Colao); una performance musicale di Sasà Calabrese e Manolito Cortese e In pieno nel mondo, rappresentazione teatrale tratta da Immagini di una vita di Palma Bucarelli dell’Associazione Mediterranea Teatro. Gli eventi sono a cura dell’Associazione culturale CO RE.
Nel corso de La notte europea dei musei si potrà visitare la Galleria Nazionale di Cosenza ed ammirare i suoi tanti capolavori, da Mattia Preti a Luca Giordano a Pietro Negroni, i dipinti della prestigiosa Collezione Banca Carime e la ricca sezione dedicata all’arte contemporanea con la raccolta grafica di Umberto Boccioni e le opere provenienti dalla Collezione Bilotti.
Polo Museale della Calabria
La notte europea dei musei
Galleria Nazionale di Cosenza
Cosenza – Palazzo Arnone
Sabato 16 maggio 2015 – ore 20.00/24.00
Coordinamento: Salvatore Patamia
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
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