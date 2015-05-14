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Il Polo Museale della Calabria partecipa a La notte europea dei musei

Mostra d'arte contemporanea, musica e teatro a Palazzo Arnone per l'apertura serale della Galleria Nazionale di Cosenza

14 Maggio 2015 - 16:23 | di Vincenzo Comi

Il Louvre, immagine per La notte europea dei musei del Polo Museale della Calabria

Sabato 16 maggio 2015, il Polo Museale della Calabria partecipa a La notte europea dei musei con l’apertura straordinaria,  dalle ore 20.00 alle ore 24.00, della Galleria Nazionale di Cosenza, con sede a Palazzo Arnone in Cosenza.


Il programma prevede una mostra d’arte contemporanea collettiva (artisti: Giuseppe Barilaro, Francesco Barilaro, Antonio Schipani, Francesco Gabriele, Tyron Pironaci, Gianluigi Ferrari e Raffaele Colao); una performance musicale di Sasà Calabrese e Manolito Cortese e In pieno nel mondo, rappresentazione teatrale tratta da Immagini di una vita di Palma Bucarelli dell’Associazione Mediterranea Teatro. Gli eventi sono a cura dell’Associazione culturale CO RE.


Nel corso de La notte europea dei musei si potrà visitare la Galleria Nazionale di Cosenza ed ammirare i suoi tanti capolavori, da Mattia Preti a Luca Giordano a Pietro Negroni, i dipinti della prestigiosa Collezione Banca Carime e la ricca sezione dedicata all’arte contemporanea con la raccolta grafica di Umberto Boccioni e le opere provenienti dalla Collezione Bilotti.


Polo Museale della Calabria


La notte europea dei musei


Galleria Nazionale di Cosenza


Cosenza – Palazzo Arnone


Sabato 16 maggio 2015 – ore 20.00/24.00


Coordinamento: Salvatore Patamia


Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta


Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246

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