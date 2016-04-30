Il presidente ASC Antonio Eraclini rendiconta l’attività del 1° Campionato interforze

Giorno 28 Aprile c.a. si è conclusa la prima parte del 1° campionato ASC INTERFORZE che in seguito è stato intitolato ad un atleta scomparso tragicamente “GIOVANNI NOVELLO”.

Il campionato che ha preso il via a Novembre ha visto protagoniste 9 squadre rappresentanti di tutte le Forze di Polizia/Armate alcune delle quali provenienti anche dalla provincia di Reggio Calabria nonché anche da fuori Regione, le quali si sono distinte in serietà e sportività, in questi 7 mesi di intensa attività agonistica.

La classifica della prima fase

Si aggiudica il campionato ed accede direttamente alla finalissima la squadra del XII REPARTO MOBILE ( capitanata da TURANO ANGELO ) che è riuscita ad aggiudicarsi il primato solo alle ultime battute del campionato scavalcando i BASCHI VERDI ( capitanati da ARTUSO SALVATORE ) i quali si sono visti sfilare sul rush finale laprima posizione mantenuta per gran parte della stagione.

In terza posizione i ragazzi dei CARABINIERI LOCRI ( capitanati da TRIPODO ALBERTO ).

Al quarto posto a pari-merito ma con differenza reti favorevole la squadra UNIONE FORZE PROVINCIALI ( capitanata da ANTONIO LAGANA’ ) e la S.S.D. VIGOR del presidente SALVATORE CANALE ( capitanata da ANDREA ROMANO ).

Sesta classificata si colloca la POLIZIA STRADALE ( capitanata da PRIOLO ANTONINO ) mentre il settimo posto viene occupato dalla XII CELERE ( capitanata da ACCARINO MAURIZIO ), la compagine Messinese ha aderito con grande entusiasmo al fascino del campionato facendo la spola tra le sponde dello stretto…

Ottavaclassificata la squadra della POLIZIA PENITENZIARIA ( grande gruppo capitanato dal temerario SALVATORE SEMINARA ), al nono posto la squadra dei CARABINIERI PALMI squadra di ragazzi sempre disponibili ( capitanati da GIACOPPO ANTONIO ).

Play off e nuovi tornei di maggio

Adesso avanti con la griglia dei play-off, dal 3 maggio partirà la rincorsa della finale che verrà disputata venerdì 27 Maggio.

Il Comitato ASC REGGIO CALABRIA, lo Staff Calcio ed il settore Arbitrale, diretti egregiamente dal responsabile Calcio e Settore Arbitrale Francesco Massara, non finisce le proprie attività anzi triplica! Infatti nel Mese di Maggio partiranno ben 3 campionanti: IL PRIMAVERA CUP di calcio a 5 IL TORNEO OVER 35 e il TORNEO DI CALCIO A 7 per tutte le fasce di età.

Per ogni utile informazione si invita a visitare il sito www.ascreggiocalabria.it o la pagina FB: ASC REGGIO CALABRIA