Il San Giorgio Calcio esonera l’allenatore Massimo Scevola

All’indomani del pareggio maturato nell’anticipo in trasferta, al cospetto del Val Gallico, gara valida per la 19^ giornata del campionato di Prima Categoria Girone D, in virtù di una scelta ponderata da parte della società, il San Giorgio Calcio comunica di aver sollevato il sig. Massimo Scevola dall’incarico di allenatore della prima squadra. Pertanto il presidente Bruno Caridi e lo staff tecnico neroverde ringraziano il mister per il l’impegno profuso e il lavoro sin qui svolto, augurandogli un buon prosieguo per il futuro calcistico. La società è già operativa per reclutare un degno sostituto, che posa sposare a pieno titolo il progetto.