Il sentiero di Rovaglioso illuminato dalla Provincia

E’ stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del sentiero di Rovaglioso nel Comune di Palmi.

Nei prossimi giorni, dopo la formale consegna dei lavori, si potrà così completare l’intervento di riqualificazione che, in una prima fase, aveva già previsto il ripristino e la messa in sicurezza dell’unica via di accesso alla caletta Rovaglioso, prima raggiungibile solo via mare.

“Con questo intervento – dichiara il vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci – manteniamo fede ad un impegno assunto con la comunità di Palmi. Il sentiero di Rovaglioso non è solo un viottolo per giungere in un bellissimo tratto di costa, ma è un percorso che sa di storia, leggenda, natura, ambiente, riscatto sociale e impegno per il bene comune. Nei giorni scorsi, assieme ai tecnici e agli amministratori comunali Giuseppe Saletta e Antonio Papalia, ho avuto modo di visitare quei luoghi e percepire quanto sia importante quel sito per i palmesi. Ovviamente – continua l’assessore provinciale alla Tutela del paesaggio, Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste – si tratta di un modesto impegno economico che, tuttavia, consentirà di poter godere del posto anche dopo il tramonto, quando è ancora più suggestivo. Tutto questo viene realizzato con l’obiettivo di promuovere il territorio, garantendo sicurezza, e offrendo alle associazioni, alle cooperative, alle istituzioni e a quanti sapranno valorizzare il sito, un’opportunità di sviluppo turistico, quindi anche economico, dell’intera area. Sono convinto – conclude Verduci – che l’intervento potrà essere ultimato nei tempi previsti, consentendo così a tutti di immergersi nello stupendo paesaggio della costa viola.”

Foto: sentiero di Rovaglioso – da sinistra Saletta, Verduci, Papalia, Barone